Ibope para governo de Minas: Anastasia, 33%; Pimentel, 22%

Nova pesquisa Ibope para o governo de Minas foi divulgada nesta segunda-feira. O levantamento mostra o tucano Antonio Anastasia com 33% das intenções de voto, 11 pontos percentuais à frente do governador Fernando Pimentel (PT), que registrou 22%.



A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.521 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro, em 89 municípios.





Confira os números:

Segundo turno

Antônio Anastasia (PSDB): 33%Fernando Pimentel (PT): 22%Romeu Zema (Novo): 7%Adalclever Lopes (MDB): 3%João Batista Mares Guia (Rede): 2%Alexandre Flach Domingues (PCO): 1%Claudiney Dulim (Avante): 1%Dirlene Marques (Psol): 1%Jordano Metalúrgico (PSTU): 1%Brancos/nulos: 18%Não sabem: 12%A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número MG-09508/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), BR-06585/2018.

No cenário de segundo turno simulado pelo Ibope entre os dois primeiros colocados, a vitória é de Anastasia. O tucano ficaria com 45% das intenções de voto e Fernando Pimentel com 27%.



Antonio Anastasia: 45%



Fernando Pimentel: 27%



Brancos/Nulos: 19%



Não sabem: 9%





Rejeição

A pesquisa ainda verificou a rejeição dos candidatos. Neste caso, o governador Fernando Pimentel, que tenta à reeleição, é o mais rejeitado, com 37%, seguido de Anastasia com 22% e Romeu Zema com 11%.Fernando Pimentel (PT): 37%Antônio Anastasia (PSDB): 22%Romeu Zema (Novo): 11%Dirlene Marques (Psol): 10%João Batista Mares Guia (Rede): 9%Adalclever Lopes: 8%Jordano Metalúrgico (PSTU): 8%Claudiney Dulim (Avante): 7%Alexandre Flach Domingues (PCO): 6%Nenhum candidato: 9%