Pimentel diz que Anastasia desrespeita eleitor ao pedir voto útil

Pimentel foi conversar com empresários na Fiemg nesta quarta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Educação

O governador Fernando Pimentel (PT) afirmou nesta quarta-feira (3) que os números indicam que a disputa em Minas Gerais vai para o segundo turno. A quatro dias da eleição, o petista criticou a postura do adversário Antonio Anastasia (PSDB) de fazer campanha na televisão pelo voto útil. Ao chegar para reunião com empresários na Fiemg, ele disse que o comercial é “estranho” e “esquisito”.“O segundo turno é previsto na lei. Não entendi aquilo e achei muito desrespeitoso com a consciência do eleitor mineiro. O eleitor tem direito de votar em quem quiser”, disse.Pimentel se refere a uma nova inserção de Anastasia, que pede ao eleitor para mudar o voto em Minas para que a eleição acabe no primeiro turno.Pimentel também rebateu o adversário tucano sobre o discurso de que teria afugentado empresas de Minas. Segundo ele, Anastasia mostra “desconhecimento”. “Ele está ficando em Brasília muito tempo, não está acompanhando Minas, estamos é trazendo mais empresas”, afirmou.



O governador afirmou que não enviou previsão orçamentária para o pagamento do piso da educação em Minas porque o limite de gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal está estourado. O percentual máximo é de 49% da receita corrente líquida. “Passou desse limite, estamos proibidos de dar aumento. Então, está valendo o acordo, vai voltar a ser executado assim que esse limite for outra vez alcançado”, disse.



O assunto foi motivo de discórdia no debate da Globo. Anastasia disse que Pimentel havia enviado para a Assembleia um orçamento sem prever o pagamento do piso da educação em Minas. O governador petista rebateu: "O candidato Anastasia disse que o projeto que enviamos para a Assembleia não inclui o piso da educação. Não é verdade, inclui sim, está previsto e nós vamos chegar lá", disse.



Segundo Pimentel, as propostas de orçamento e lei de diretrizes orçamentárias são apenas previsão e o deficit maior do que o projetado até o meio do ano, que era de R$ 5,6 bilhões se deve a uma expectativa “cautelosa” de que a economia ainda não vai melhorar em 2019. “Não estamos enxergando um nível de crescimento que justifique um aumento da arrecadação para reduzir o deficit. Isso pode mudar, uma coisa é o orçamento e outra é a execução financeira”, afirmou.



O governador prepara atos em BH e no Norte de Minas para o encerramento da campanha. Na sexta-feira, o presidenciável Fernando Haddad vem à capital mineira para fazer caminhada com Pimentel em um lugar a ser definido, provavelmente na divida de BH com Ribeirão das Neves.

No sábado, o fechamento será no Vale do Jequitinhonha ou Norte mineiro.