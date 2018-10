Pesquisa Ibope em MG: Anastasia, 33%; Pimentel, 22%; Zema 10%

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos (foto: Montagem/EM/D.A press)

Nova pesquisa Ibope para o governo de Minas mostra o candidato do PSDB, Antônio Anastasia, na primeira posição com 33% das intenções de voto. Ainda de acordo com o levantamento, na segunda posição vem o governador Fernando Pimentel (PT) que tenta a reeleição com 22%. Já na terceira posição vem Romeu Zema (Novo) com 10%.A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.002 eleitores de 115 municípios.Confira todo o percentual de intenção de votos de todos os candidatos.Antônio Anastasia (PSDB): 33%Fernando Pimentel (PT): 22%Romeu Zema (Novo): 10%Adalclever Lopes (MDB): 4%João Batista Mares Guia (Rede): 2%Alexandre Flach (PCO): 1%Claudiney Dulim (Avante): 1%Dirlene Marques (PSOL): 1%Jordano Metalúrgico (PSTU): 1%Brancos/nulos: 16%Não sabe: 9%