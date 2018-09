Manifestações contra Bolsonaro estão entre os assuntos mais comentados no Twitter

As manifestações organizadas por mulheres em várias cidades do País contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ganham espaço também nas redes sociais. Entre os dez assuntos mais comentados no Twitter Brasil na última hora, três têm relação direta com as demonstrações populares.



Os dois hashtags mais quentes do momento no Twitter são #ÉPelaVidaDasMulheres e #TodosContraBolsonaro. A convocação da manifestação partiu de um evento no Facebook batizado de Mulheres Contra Bolsonaro.



Também aparece entre os termos mais comentados, na décima posição, o local na capital paulista onde grande parte dos manifestantes se concentra: o Largo da Batata.