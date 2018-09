Confusão em voo de Bolsonaro para o RJ tem gritos de 'mito' e 'lixo'

(foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

Uma confusão no voo do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) foi filmada por passageiros e publicado nas redes sociais na tarde deste sábado (29/9). Na gravação, é possível ver o presidenciável chegando no voo, acompanhado de seguranças. A presença de Bolsonaro, no entanto, causou tumulto.