Kalil faz piada com suspeita de fraude de Bolsonaro

Alexandre Kalil conversa com moradores do Aglomerado Santa Lúcia (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press)

Durante uma caminhada ao lado do candidato ao senado Carlos Viana (PHS), na manhã deste sábado (29), no Aglomerado Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do mesmo partido, fez um comentário, no mínimo curioso, sobre a suspeita de Jair Bolsonaro (PSL) de que poderia haver fraude nas eleições caso ele não seja o vencedor. "Toda vez que vou ao Mineirão e o Atlético vai jogar contra o Cruzeiro eu falo a mesma coisa. Se o Atlético não ganhar é porque foi roubado", declarou.

Bolsonaro chegou a afirmou que a possibilidade de perder a eleição "na fraude" para o candidato do PT, Fernando Haddad, é "concreta". "O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico", declarou o presidenciável.

Kalil também falou sobre os números da pesquisa Datafolha divulgados na noite de sexta (28). Bolsonaro lidera com 28%; Haddad (PT) aparece com 22%; Ciro (PDT) - candidato apoiado pelo prefeito - tem 11%, enquanto que Alckmin (PSDB) surge com 10%. "Eu estou esperando a pesquisa do Ibope. Eu não desqualifico pesquisa, mas estou meio descrente no Datafolha. Na eleição para prefeito (2016), eu assustei como dormi com 17 pontos atrás e acordei com 7 na frente. Isso me assustou", destacou.

O candidato ao Senado, Carlos Viana (PHS), participou de caminha em BH ao lado do prefeito Kalil (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press)

O jornalista Carlos Viana também analisou os dados que apresentaram pela primeira vez ele atrás do candidato Rodrigo Pacheco (DEM). Na pesquisa, Dilma (PT) está com 28% das intenções de voto, Rodrigo tem 17% e Viana com 14%. "As pesquisas, muitas vezes, utilizam os dados de determinadas regiões em que você tem menos ou mais votos. Isso pode variar de acordo com o local onde os dados foram compilados. De uma maneira ou de outra, o eleitor começa a tomar decisão nessa semana final. Essa é a semana em que os indecisos vão decidir em quem vão votar. Essa reta final é pra gente trabalhar mais, a gente poder caminhar e mostrar de fato quem está com a população", avaliou.