Kalil prevê 'pega pra capar' no segundo turno, com Haddad e Bolsonaro

Kalil fez campanha ao lado de Ciro Gomes no último sábado, no Aglomerado da Serra (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Déficit zero

Apoiador do candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS) afirmou na manhã desta terça-feira (25) que ainda acredita que seu escolhido chegue ao segundo turno das eleições, apesar de as pesquisas eleitorais não apontarem para este cenário.Caso se confirme uma disputa entre os candidatos do PSL, Jair Bolsonaro, e do PT, Fernando Haddad, Kalil avalia que a briga será um “pega pra capar”.Ao visitar uma obra no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, Kalil disse que 'pesquisas são pesquisas'.“Ainda acho que não acabou e que o Ciro tem chance de ir para o segundo turno e não deixar essa polarização maluca que estamos arriscados a ter, de PT e Bolsonaro. Vai ser um pega pra capar e nessa eu não quero entrar agora”, afirmou.Kalil fez campanha no sábado com Ciro Gomes na mesma região. O prefeito diz ter escolhido o pedetista por achar que é o mais preparado. Ciro volta a BH nesta quinta-feira (27) para encontro com artistas mineiros.Questionado sobre a previsão de um segundo turno acirrado, caso seu preferido não dispute, Kalil disse que sabe disso por ter inteligência média.“Não precisa ser brilhante para saber disso, como tenho inteligência mediana sei que o bicho vai pegar no segundo turno ser for isso (Bolsonaro e Haddad) que acontecer”, disse.Sobre as finanças de Belo Horizonte, o prefeito afirmou ter assumido a gestão com uma dívida de R$ 400 milhões e que pretende entregar com déficit zero. O termo, que foi bandeira da primeira gestão do então governador Aécio Neves (PSDB) em Minas, significa não gastar mais do que arrecada.“A prefeitura não deve um vintém a ninguém e está trabalhando para economizar mais. Se fosse gastar o que pretendia, acabaríamos ano com deficit”, afirmou. Kalil disse que está cortando gastos inúteis para acabar o ano com o déficit zero e podendo “meter a cara em obra”.