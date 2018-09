Anastasia quer tornar lei negociação coletiva com servidor público

Antonio Anastasia evitou falar sobre vitória em primeiro turno depois da divulgação de pesquisa em que ele aparece 14 pontos percentuais a frente do segundo colocado (foto: Hugo Cordeiro/EM/D.A Press)

Na reta final da campanha no primeiro turno, o candidato ao governo de Minas Antonio Anastasia (PSDB) afirmou que, se eleito, vai apresentar projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que abre a possibilidade de negociação coletiva no serviço público.A ideia é que funcionários públicos possam, por meio de negociação coletiva mediada por sindicatos, tratar com o Estado sobre planos de carreira, padrões remuneratórios, condições de trabalho, aposentadoria, planos de saúde, entre outras medidas.O senador chegou a apresentar a proposta no Congresso, mas o texto acabou sendo vetado pelo presidente Michel Temer (MDB). “Infelizmente, o poder Executivo vetou. A negociação coletiva só existe hoje no setor privado. O resultado é que as greves e conflitos no setor público se alongam muito e não há negociação”, disse.Ele defendeu a proposta em reunião nesta manhã com centrais sindicais, em seu comitê de campanha. Estavam presentes representantes de policiais civis e da Central das Entidades de Servidores Públicos (Cesp). Também participaram da reunião integrantes ad União Geral dos Trabalhadores (UGT), Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST).O candidato afirmou que pretende criar ambiente de negócios em Minas para favorecer a criação de empregos e o ambiente de negócios no estado, atraindo novas empresas. “No meu governo criei 550 mil vagas. Agora, a necessidade é maior”, disse, criticando o governo de seu adversário Fernando Pimentel (PT).Segundo a pesquisa Ibope divulgada ontem, com 35% da preferência dos eleitores, Anastasia evitou falar de vitória em primeiro turno, embora esse discurso estivesse presente na fala da maior parte dos apoiadores. “A campanha é de dois turnos. Me preparo para uma campanha de dois turnos”, disse.