Governo contesta números da lista do TCE

O controlador-geral do Estado, Eduardo Martins de Lima, evitou opinar sobre o trabalho do TCE, mas reconheceu o transtorno causado pela divulgação da lista (foto: Alexandre Guzanche/EM/D.A Press)

Outro lado

O governo de Minas Gerais contestou nesta quarta-feira a lista divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) que aponta indícios de irregularidades envolvendo o acúmulo de funções de 96.350 funcionários do Executivo.Ao analisar os dados enviados pelo TCE, técnicos apontaram que, do total, 13.656 servidores já não têm mais qualquer vínculo com o estado e 35.906 pessoas têm apenas um cargo no Executivo. Desse número, 32,6 mil são da Educação e 3.306 da Saúde, áreas que permitem o acúmulo de dois cargos, desde que em horários compatíveis.Do número inicial apontado pelo TCE, 48,6% ou 46.788 ainda serão alvo de análise pelo governo, já que essas pessoas ocupam atualmente mais de um cargo no estado. Até o momento, o governo não encontrou irregularidades.Em razão desses números, o governo anunciou que todo o funcionalismo vai receber a primeira parcela do salário de abril na sexta-feira.No final de semana, o governador Fernando Pimentel (PT) havia anunciado a suspensão no pagamento de quem constava na listagem, até porque o TCE teria determinado a adoção de medidas para evitar o prejuízo de R$ 480 milhões mensais para os cofres públicos.O controlador-geral do Estado Eduardo Martins de Lima evitou opinar sobre o trabalho do TCE, mas reconheceu o transtorno causado pela divulgação da lista para o governo, os servidores e a sociedade.Segundo ele, as informações desencontradas provavelmente se devem ao fato que o levantamento do TCE foi feito com base na folha de janeiro de 2015, números que já estariam desatualizados.“O Estado não escolheu o mês e o ano para passar. O TCE que pediu e encaminhamos os dados”, alegou. As informações, segundo ele, foram repassadas no início deste ano.A avaliação dos 46.788 casos de servidores que acumulam cargos será feita por uma comissão especial criada dentro do Executivo. O governo ainda aguarda que o TCE encaminhe dados referentes às prefeituras, já que alguns funcionários acumulam cargos com as prefeituras.“Não temos informações se há contratos com as prefeituras ou o governo federal. Nosso acompanhamento se dá no âmbito da administração estadual”, completou o controlador.O governo alega que o controle da folha de pessoal é feito mensalmente. E quando há indício de irregularidade o servidor é chamado pela Secretaria de Planejamento para opinar por qual ou quais vínculos pretende manter. Em casos extremos, é aberto um procedimento administrativo pela CGE que pode culminar na exoneração do servidor. À Advocacia Geral do Estado (AGE) cabe ação judicial para cobrar o dinheiro recebido indevidamente.O presidente em exercício do TCE, conselheiro Mauri Torres, não comentou as declarações do governo. Por meio da assessoria de imprensa, informou apenas que o órgão divulgou duas notas nos últimos dias tratando do assunto.Na primeira delas, divulgada no dia 11, o TCE afirmou que criou o Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais (CAPMG) para acompanhar os atos de gestão da folha de pessoal no serviço público.“Trata-se de um trabalho colaborativo entre o Tribunal e seus jurisdicionados, permitindo identificar e corrigir eventuais irregularidades, bem como coibir o uso indevido de recursos públicos.” A nota diz ainda que foram encontrados indícios de “milhares de irregularidades”, mas em nenhum momento determinou a dispensa automática ou qualquer tipo de sanção aos servidores listados.Em outra nota divulgada nessa terça-feira, afirmou que representantes do TCE e do Executivo se reuniram no órgão para acertar uma apuração conjunta dos indícios de irregularidades identificados. “Para fins de verificação das possíveis irregularidades, o grupo trabalhará com dados mais recentes possíveis”.