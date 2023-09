'Você foi a primeira pessoa que amei', diz Sthefany em post para Kayky

438

Sthefany Brito usou as redes sociais para se declarar ao irmão, Kayky (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A atriz Sthefany Brito, 36 anos, usou o Instagram para homenagear o irmão, Kayky Brito, 34 anos, que está em estado gravíssimo após ter sido atropelado na Barra da Tijuca, no Rio, na madrugada desse sábado (2/9).

Sthefany, que acumula 2,4 mi de seguidores na rede social, publicou fotos da infância com o irmão, e se declarou para Kayky: "você foi a primeira pessoa que amei nessa vida".

As publicações foram feitas durante a madrugada deste domingo (3).

A primeira publicação leva uma foto dos irmãos, ainda crianças, abraçados. "Tô aqui deitada (sem a menor expectativa de conseguir dormir) vendo nossas fotos...vendo o tanto de momentos que já vivemos juntos! Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente. Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar e eu estava dando uma ordem (sic). Depois consertei e falei 'Volta, no seu tempo! Mas volta", diz o texto do post.

A segunda publicação veio momento depois, e tem tom mais emotivo. A atriz publicou uma foto dos dois ainda mais jovens, com frases declaratórias do tipo "você foi a primeira pessoa que amei nessa vida. Mãe e pai já vieram no combo, mas quando você chegou, ali entendi o que era o tal do amor".

"Eu não existo sem você. Você é como se fosse um pedaço do meu corpo, um pedaço da minha alma! Eu te amo tanto que você nunca seria capaz de entender", diz outro trecho.

A rede social de Kayky também foi bombardeada por celebridades com mensagens carinhosas. "Menino lindo, talentoso, e de coração gigante, vai dar tudo certo", comentou o ator Julio Rocha na publicação mais recente de Brito no Insta.

Já a atriz Pérola Faria deixou, na mesma publicação, suas preces. "Estamos orando por aqui, e já mentalizando sua cura! Fique Firme".

De acordo com o delegado Ângelo Lages, do 16º DP de Polícia - que investiga o caso -, Kayky estava com amigos, entre eles o ator Bruno de Luca, no posto 6 da Barra da Tijuca, quando cruzou a avenida para pegar algo no carro. O ator foi atropelado quando voltava para a companhia dos amigos.

O portal G1 obteve imagens do momento do acidente.

De acordo com a secretaria de saúde do Rio, Kayky teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Seu estado é considerado gravíssimo.