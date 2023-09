Estado de saúde de ator Kayky Brito é grave depois de atropelamento

438

Kayky Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Miguel Couto, no Leblon (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ator Kayky Brito, de 34 anos, está em estado grave depois de ser atropelado na madrugada deste sábado (2/9), em uma avenida da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade, e está internado no CTI. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o estado dele é considerado grave. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

O acidente aconteceu na madrugada de hoje na Avenida Lúcio Costa. Ele foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via.

O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor.

Matéria em atualização