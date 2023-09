Mulher que estava em cárcere privado conseguiu pedir ajuda pelo Instagram

438

Uma mulher em cárcere privado contatou a polícia pelo perfil do Instagram da corporação (foto: (Reprodução/Instagram @26bpm_pmerj))

Uma mulher mantida em cárcere privado, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi resgatada por policiais militares nessa quinta-feira (31/8), após pedir socorro pelo Instagram do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O imóvel onde a vítima estava presa fica localizado no alto de um barranco.

A mensagem foi enviada no período da manhã para a rede social da unidade. Segundo a Polícia Militar do Rio, no momento em o perfil do Instagram do batalhão recebeu a denúncia, agentes da corporação iniciaram a busca pela mulher.

"As equipes se deslocavam para o local, uma senhora abordou os policiais e informou que sua filha estaria desaparecida e que estaria sendo feita refém na região em uma casa", diz uma nota publicada pela rede social do 26º BPM.

Ao ser resgatada pelos policiais, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde da região. O suspeito de mantê-la em cárcere privado foi preso. De acordo com a polícia, com ele foram apreendidas drogas como cocaína, maconha, além de uma quantidade de dinheiro em espécie. A investigação ainda está em andamento.