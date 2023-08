Veja como ficou o carro de Regis Danese no acidente em Goiás

438

Estado do carro que ficou depois da batida com caminhão na BR-153, em Jaraguá, Goiás (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, envolveu-se em um acidente de carro na noite dessa quarta-feira (30/8), na BR-153, em Jaraguá (GO). O carro ficou destruído, como pode se vê no vídeo (abaixo). O cantor está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Na madrugada, o artista, em redes sociais, contou que estava indo para um show na cidade de Ceres (GO), quando bateu de frente com um caminhão. No vídeo, ele compartilhou que havia quebrado três costelas, um dos braços, e ainda tinha uma perfuração, que os médicos não sabiam se era no estômago ou no intestino delgado.

O hospital, onde está internado o cantor, informa na manhã desta quinta (31/8) que apesar do estado grave de saúde, o paciente respira sem ajuda de aparelhos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), antes de ser transferido, o cantor passou pelo primeiro atendimento no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino Amorim (Heja), onde foi constatado quadro de politraumatismo.





O paciente estava consciente, orientado e recebeu medicação para dor. Exame de tomografia computadorizada atestou fratura de três costelas, esterno e um dos punhos.





Por meio de redes sociais, o cantor Regis comunica seu estado de saúde (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A avaliação médica inicial descartou conduta cirúrgica. Os laudos dos exames descartaram hemorragia intra-abdominal ou lesões. Mas, por se tratar de um quadro de trauma grave, em que novas lesões podem ser diagnosticadas nas próximas 24 horas, a transferência foi providenciada, para observação e novos exames.