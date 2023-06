Ônibus com cantora mineira Brisa Star sofre acidente no Ceará

438

Brisa Star está entre os feridos de um acidente de ônibus na BR-116 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ônibus da cantora Brisa Star, de 15 anos, caiu de uma ribanceira na noite desse domingo (25/6), na BR-116, em Ipaumirim, no interior do Ceará.

Além da artista, a banda e os pais da jovem estavam dentro do ônibus no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira. Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas.

A assessoria da cantora informou que a banda voltava de uma agenda de show quando aconteceu o acidente.

Treze pessoas feridas foram levadas ao Hospital Municipal de Ipaumirim, onde ocorreu o acidente. Outras duas, com ferimentos mais graves, recebem atendimento na cidade de Icó.



Brisa está internada em estado estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento.

Carreira

Brisa Rocha Ladislau da Conceição, a Brisa Star ou "fadinha do piseiro", como é conhecida, nasceu em Ibiaí, perto de Pirapora, às margens do Rio São Francisco (perto de Pirapora), no Norte de Minas. Atualmente, reside em Fortaleza.

Brisa iniciou a carreira artística por influência do pai, Lázaro Rocha Ladislau, conhecido como Juninho Pirado, vocalista do Trio KassaNikeo.

A artista fez primeira gravação oficial aos 11 anos, com a música “Dançando”. Brisa Star coleciona parceria com os cantores Zé Vaqueiro, Zé Felipe, João Gomes, entre outros artistas.



O primeiro sucesso de Brisa Star

veio em agosto de 2020, com a canção "Se joga no passinho", gravada com o cantor mineiro Thiago Jhonathan. A música tem mais de 170 milhões visualizações no YouTube e teve o sucesso impulsionado com as dancinhas do TikTok.