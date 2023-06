Jovem é morta a facada pelo ex-companheiro em festa de aniversário

438

Segundo a polícia, casal estava bebendo em uma distribuidora, quando iniciaram uma discussão. Ele morreu com uma facada nas costas (foto: Arquivo pessoal) Uma mulher de 20 anos foi morta pelo ex-companheiro com uma facada nas costas na Chácara 64, no Sol Nascente, na manhã deste sábado (24/6). De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta das 6h. A vítima, Emily Talita da Silva, tinha medida protetiva contra o suspeito, Jonas Costa, de 29 anos. A jovem deixa uma filha de 1 ano e meio.









Em relato à polícia, uma amiga de Emily afirmou que ela estava comemorando seu aniversário com outra amiga na distribuidora. O ex-namorado, no mesmo lugar, queria levá-la embora com ele. Ao ter negados os insistentes pedidos, deu a facada em Emily e fugiu da cena do crime. Foragido, a PMDF informa que o suspeito também tem passagens por roubo.