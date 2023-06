Luciano Huck chama passageiros de submarino desaparecido de 'idiotas'

438

Luciano Huck no Podpah (foto: Reprodução/Youtube)

Luciano Huck chamou de "idiotas" o grupo de bilionários que embarcou no submarino Titan em uma expedição para ver os destroços do Titanic, a 3 800 metros de profundidade, no Atlântico.

"Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas", disse ele, no início do bate-papo com Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), do Podpah.



O apresentador afirmou que jamais participaria de uma experiência como essa, por causa das condições de segurança da embarcação. Ele ressaltou a fragilidade do submersível e a morbidez do contexto do passeio. "O cara entrar num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável, tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, para ver um navio que morreu 1.600 pessoas....".

Em seguida, Huck fez uma reflexão. "Onde vai a vaidade humana? A reflexão que faço um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá para você achar que pode enfrentar o mar", concluiu.



O submersível havia perdido contato com a superfície no domingo (18) e nesta quinta (22), a Guarda Costeira americana anunciou as mortes dos cinco ocupantes "em uma catastrófica implosão". Huck concedeu a entrevista na noite de quarta (21), quando o submarino e os bilionários ainda estavam sendo classificados como "desaparecidos".