Destroços de submarino desaparecido indicam uma implosão catastrófica

Destroços submarino com cinco tripulantes foram encontrados a cerca de 500 metros do Titanic (foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP) Representantes da Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira (22/6), durante entrevista coletiva em Boston, que o submarino Titan, da empresa de turismo marítimo OceanGate, implodiu embaixo d'água.









O submarino iniciou sua excursão para os destroços do Titanic no domingo (18/6). Uma hora e 45 minutos após o início da expedição, o veículo perdeu comunicação com um navio que acompanhava dando suporte.

"Nós encontramos cinco peças maiores de destroços que nos deixaram concluir que eram vestígios do Titan", afirmou a Guarda Costeira dos EUA, afirmando que as partes estavam a cerca de 500 metros do Titanic.





Alguns especialistas acreditam que o veículo não suportou a pressão da coluna de água e que isso poderia ter feito com que ele implodisse.





Cinco pessoas, sendo um piloto e quatro turistas, morreram. A empresa responsável cobra US$ 250 mil de cada um dos passageiros.