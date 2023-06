Estrutura de pouso e tampa traseira de submarino estão entre destroços

Veículo submersível desapareceu no último domingo (18/6) com cinco pessoas a bordo

Um campo de destroços foi encontrado, nesta quinta-feira (22/6), nas áreas de busca pelo submarino "Titan" que desapareceu em expedição ao navio Titanic. De acordo com novas descobertas, parte desses destroços seriam a estrutura de pouso e a tampa traseira.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, as informações teriam sido divulgadas pelo especialista em resgate David Mearns. Mearns afirma que recebeu a informação do presidente do Explorers Club, que faz parte da comunidade de resgate