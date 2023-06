Submarino desaparecido: veja quem são os passageiros e o tripulante

436

As primeiras imagens das ações de resgate foram divulgadas nesta quarta-feira (21/6) pela Guarda Costeira do EUA (foto: Guarda Costeira EUA/Divulgação) O mundo inteiro está atento ao submarino que desapareceu no último domingo (18/6). Intitulado “Titan”, o submersível fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade no fundo do mar. Após 1 hora e 45 minutos após submergir, a tripulação perdeu contato com a base, tendo sua última localização registrada sendo próxima a Newfoundland, no Canadá.





Desde então, equipes de resgate dos EUA e do Canadá correm contra o tempo em busca do submarino, que tinha uma reserva de oxigênio de 96 horas (quatro dias) para casos de emergência.

A OceanGate cobra R$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) por pessoa pela expedição de oito dias, que sai do Canadá, para ver o famoso naufrágio. A bordo do veículo submergível estavam 5 pessoas. Além do bilionário britânico Hamish Harding, 58 anos, estão a bordo do submersível um milionário paquistanês e o filho; um explorador francês, principal especialista na história do navio; e o dono da empresa OceanGate, responsável pela viagem.





Confira o que se sabe sobre cada um deles:





Hamish Harding : O explorador e turista espacial de 58 anos mora nos Emirados Árabes Unidos e é fundador do Action Group e presidente da Action Aviation, empresa de serviços de vendas e operações de aviação com sede em Dubai. Possui formação em Ciências Naturais e Engenharia Química pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido e participa do The Explorers Club, renomado clube internacional de exploradores e cientistas. Harding participava da expedição como especialista. No último sábado (17/6), um dia antes da expedição, ele afirmou que, por causa das condições climáticas registradas na região do Canadá, essa provavelmente seria a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023. “Acaba de abrir uma janela meteorológica, e nós vamos tentar um mergulho amanhã”, informou. “A equipe tem alguns exploradores lendários, que já fizeram mais de 30 mergulhos para o Titanic desde o naufrágio, incluindo PH Nargeolet. Mais informações em breve, se o clima permitir!”, concluiu.





: O explorador e turista espacial de 58 anos mora nos Emirados Árabes Unidos e é fundador do Action Group e presidente da Action Aviation, empresa de serviços de vendas e operações de aviação com sede em Dubai. Possui formação em Ciências Naturais e Engenharia Química pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido e participa do The Explorers Club, renomado clube internacional de exploradores e cientistas. Harding participava da expedição como especialista. No último sábado (17/6), um dia antes da expedição, ele afirmou que, por causa das condições climáticas registradas na região do Canadá, essa provavelmente seria a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023. “Acaba de abrir uma janela meteorológica, e nós vamos tentar um mergulho amanhã”, informou. “A equipe tem alguns exploradores lendários, que já fizeram mais de 30 mergulhos para o Titanic desde o naufrágio, incluindo PH Nargeolet. Mais informações em breve, se o clima permitir!”, concluiu. Leia - Submarino desaparecido: EUA divulgam informações sobre buscas



Paul-Henry Nargeolet: Citado na publicação de Harding, é o mais renomado especialista a respeito do Titanic no mundo. É ex-comandante da Marinha Francesa e entrou para o Instituto Francês de Pesquisa e Exploração do Mar em 1986. Um ano depois, liderou a primeira expedição de recuperação do Titanic. Nargeolet, de 77 anos, liderou várias expedições ao Titanic, completando 35 mergulhos, e supervisionou a recuperação de 5 mil artefatos, incluindo uma parte de 20 toneladas do casco do navio, conhecida como "Big Piece", agora em exposição em Las Vegas, nos EUA. Em 2010, ele liderou uma expedição avançada que criou o primeiro mapa de pesquisa abrangente do Titanic, por meio de um sonar de alta resolução que gerou imagens em 3D da proa, popa e destroços espalhados no fundo do mar.





Shahzada e Suleman Dawood: Pai e filho embarcaram na expedição para visitar os destroços do Titanic. Shahzada Dawood, 48, e Sulaiman Dawood, 19, fazem parte de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Shahzada é vice-presidente da Engro Corporation, que fabrica fertilizantes, alimento e energia, e da Dawood Hercules Corporation, que produz produtos químicos. Também é membro do conselho da instituição de caridade Prince’s Trust, com sede no Reino Unido. Em um comunicado divulgado na terça-feira, a família Dawood confirmou que Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, embarcaram na expedição para visitar os destroços do Titanic.





Stockton Rush: Presidente da OceanGate, empresa responsável pelo veículo submersível, um ícone na exploração das profundezas do mar. Desde sua criação, em 2009, a empresa conseguiu criar dispositivos capazes de atingir profundidades de 4.000 e 6.000 metros. Em 2012, ele cofundou a OceanGate Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover avanços em tecnologia marinha, ciência, história e arqueologia. Em 1989, ele construiu uma aeronave experimental, a Glasair III, que segue voando hoje.