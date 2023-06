Submarino desaparecido: EUA divulgam informações sobre buscas

436

As primeiras imagens foram divulgadas (foto: Guarda Costeira EUA / Divulgação)

As buscas pelo submarino "Titan" que levava cinco passageiros aos destroços do Titanic continuam. Equipes dos Estados Unidos e do Canadá estão correndo contra o tempo. A Guarda Costeira norte-americana afirmou, durante coletiva de imprensa por volta das 12h (horário de Brasília) de quarta-feira (21), que o submarino ainda tem cerca de 20 horas de oxigênio. Ou seja, haveria suprimento até aproximadamente 6h da manhã de quinta-feira (22), no horário de Brasília.

A entidade informou que iniciou um mergulho com veículo operado remotamente no último local conhecido do submarino.

Leia: Submarino do Titanic: o que acontece agora depois de sons serem detectados

O capitão Jamie Frederick afirmou que além da Guarda Costeira, a Marinha dos Estados Unidos e do Canadá estão "trabalhando dia e noite" para tentar localizar o veículo.

Leia: Tripulante de submarino desaparecido fez parte da equipe de James Cameron

A operação de busca, realizada no meio do Oceano Atlântico, seguiu noite adentro, vasculhando uma área de 19 mil quilômetros quadrados — quase o tamanho do Sergipe. No entanto, até agora não há sinal da embarcação.

Leia: O que se sabe sobre os 5 ocupantes do submarino desaparecido em expedição ao Titanic

O submarino, que levava cinco pessoas a bordo, perdeu contato cerca de uma hora e 45 minutos após submergir.

Quantos dias os tripulantes ainda têm?

Durante a entrevista coletiva ao ser questionado sobre a quantidade de dias que os passageiros ainda tem, o porta-voz da Guarda Costeira respondeu: "Temos que nos manter otimistas."

Ruídos

A guarda-costeira dos Estados Unidos informou, nesta quarta-feira (21), que desconhece a origem dos ruídos detectados no local das buscas pelo submersível que desapareceu com cinco pessoas a bordo, enquanto se dirigia para visitar os destroços do Titanic.

"Não sabemos o que são os ruídos" ouvidos na noite de terça-feira e na manhã desta quarta na área onde se acredita que o submersível tenha desaparecido, disse o capitão Jamie Frederick, porta-voz da guarda-costeira.