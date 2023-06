Submarino de visita ao Titanic: oxigênio deve durar até quinta de manhã, diz Guarda Costeira dos EUA

436





O naufrágio do Titanic está localizado a 3.800 metros de profundidade no fundo do Oceano Atlântico (imagem de arquivo) (foto: Reuters)

Equipes de busca dos Estados Unidos e do Canadá estão correndo contra o tempo para encontrar um submarino que desapareceu no último domingo (18/06) enquanto fazia uma expedição até os destroços do Titanic.

A Guarda Costeira dos EUA afirmou, durante coletiva de imprensa por volta das 12h (horário de Brasília) de quarta-feira (21), que o submarino ainda tem cerca de 20 horas de oxigênio. Ou seja, haveria suprimento até aproximadamente 6h da manhã de quinta-feira (22), no horário de Brasília.

A entidade informou que iniciou um mergulho com veículo operado remotamente no último local conhecido do submarino.

O capitão Jamie Frederick afirmou que além da Guarda Costeira, a Marinha dos Estados Unidos e do Canadá estão "trabalhando dia e noite" para tentar localizar o veículo.

A operação de busca, realizada no meio do Oceano Atlântico, seguiu noite adentro, vasculhando uma área de 19 mil quilômetros quadrados — quase o tamanho do Sergipe. No entanto, até agora não há sinal da embarcação.

O submarino, que levava cinco pessoas a bordo, perdeu contato cerca de uma hora e 45 minutos após submergir.

(foto: BBC)

Além da Marinha canadense e americana, agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas estão ajudando na operação para encontrar o submersível.

Entre as pessoas a bordo, está Hamish Harding, um empreendedor e explorador britânico bilionário de 58 anos.

O empresário britânico de origem paquistanesa Shahzada Dawood e o filho, Suleman, também participam da expedição, conforme informou a família em comunicado.

A empresa OceanGate, responsável pela expedição, confirmou em uma breve declaração que o executivo-chefe Stockton Rush "está a bordo do submersível como membro da tripulação".

Outro passageiro é o explorador francês Paul-Henry Nargeolet, de acordo com uma postagem de Harding no Facebook antes do início da expedição.

"No momento, nosso foco é obter o máximo possível de recursos na área", disse o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, em entrevista coletiva.

Até agora, aviões militares, um submarino e boias equipadas com sonares estão sendo usados %u200B%u200Bpara tentar encontrar a embarcação.

Os destroços do Titanic estão a cerca de 700 km ao sul de St John's, na província de Newfoundland, no Canadá. Mas a operação de resgate está centralizada em Boston, no Estado de Massachusetts, nos EUA.

A Guarda Costeira americana informou que o navio Polar Prince realizou buscas na superfície do mar na noite de segunda-feira.

Ele é usado para transportar submersíveis até o local dos destroços — e foi o navio de apoio na expedição de turismo de domingo.

(foto: BBC)

A embarcação desaparecida é o submarino Titan, da empresa de turismo OceanGate, no qual o jornalista David Pogue, da rede americana CBS, embarcou no ano passado para chegar até os destroços do Titanic.

Ele disse à BBC que, quando o navio de apoio está diretamente acima do submarino, mensagens de texto curtas podem ser trocadas entre eles.

Por isso, a comunicação via GPS ou sistemas de rádio não está disponível, já que nenhuma delas funciona debaixo d'água.

Pogue afirma que tampouco é possível que as pessoas a bordo do submarino escapem por conta própria, uma vez que estão trancadas lá dentro por parafusos colocados do lado de fora.

(foto: BBC)

O contra-almirante Mauger observou que a área em que a busca está sendo realizada é "remota", o que dificulta as operações.

Alem disso, existe o fato de que se perde rapidamente a visibilidade abaixo da superfície da água, uma vez que a luz do Sol não consegue penetrar tão fundo.

O site OceanGate afirma que a empresa possui três submersíveis — e apenas o Titan é capaz de mergulhar fundo o suficiente para alcançar os destroços do Titanic.

A embarcação pesa 10.432 kg e, segundo o site, pode atingir profundidades de até quase 4.000 metros.

Os ingressos da expedição custam US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1, 2 milhão) para uma viagem de oito dias.

(foto: BBC)

Harding publicou nas redes sociais no fim de semana que estava "orgulhoso de finalmente anunciar" que estaria a bordo da missão para ver de perto os destroços do Titanic — mas acrescentou que por causa do "pior inverno em Newfoundland em 40 anos, esta missão é provavelmente a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023".

Mais tarde, ele escreveu: "Uma janela meteorológica acaba de se abrir e vamos tentar um mergulho amanhã."

A OceanGate afirmou: "Fomos incapazes de estabelecer comunicação com um de nossos veículos de exploração submersíveis", mas "todo nosso foco [está] nos tripulantes do submersível e em suas famílias".

"Estamos profundamente gratos por toda ajuda que recebemos de várias agências governamentais e empresas especializadas em águas profundas em nossos esforços para restabelecer contato com o submersível", acrescentou.

A empresa anuncia a viagem de oito dias em seu submersível de fibra de carbono como uma "chance de sair da rotina e descobrir algo verdadeiramente extraordinário".

A expedição parte de St John's, em Newfoundland, no Canadá — e cada mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, leva cerca de oito horas.

De acordo com o site da companhia, uma expedição está em andamento e outras duas estão planejadas para junho de 2024.

Em 1912, o Titanic, que era o maior navio da época, afundou após bater em um iceberg em sua viagem inaugural de Southampton, no Reino Unido, a Nova York, nos EUA. Dos 2,2 mil passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1,5 mil morreram.

Os destroços da embarcação foram amplamente explorados desde que foram descobertos em 1985.

O naufrágio está dividido em duas partes, com a proa e a popa separadas por cerca de 790 metros. Um enorme campo de destroços rodeia o que sobrou do navio.

No mês passado, foi realizada a primeira varredura digital em tamanho real do naufrágio do Titanic por meio do mapeamento de águas profundas. O resultado mostra tanto a dimensão do navio quanto alguns detalhes minuciosos, como o número de série em uma das hélices.