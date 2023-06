Tripulante de submarino desaparecido fez parte da equipe de James Cameron

436

Apaixonado pelo Titanic, James Cameron fez diversas viagens aos destroços do navio. Paul-Henry Nargeolet fez parte de algumas dessas missões. O diretor produziu o sucesso 'Titanic' e o documentário 'Fantasmas do abismo', o qual o especialista participou (foto: AFP / 20th Century/ Disney/Divulgação)

Um dos tripulantes do Titan, submarino que desapareceu no último domingo (18/6) em uma visita aos destroços do Titanic, participou de três documentários sobre o tema, sendo um deles dirigido por James Cameron, diretor do filme ‘Titanic’, de 1988. Considerado um especialista no navio, Paul-Henry Nargeolet já fez mais de 30 viagens aos escombros.

Chamado de “Senhor Titanic”, Paul-Henry era comandante da Marinha francesa. O especialista fez parte do documentário ‘Titanic: anatomia de um desastre’, de 1997, quando foi líder da expedição ao navio. Dois anos depois, em 1999, participou do documentário "Titanic: as respostas do abismo”.

Conhecidos de longa data, James Cameron também realizou um documentário sobre o navio. ‘Fantasmas do abismo’, de 2003, também com Paul-Henry. Já em 2021, o especialista foi conselheiro da série ‘Expedição Fundo do Mar’.

A primeira ida de Paul-Henry ao Titanic foi em 1987, com para recuperar objetos. Em suas viagens, ele já resgatou mais de 5 mil peças.

James Cameron esteve mais 30 vezes no Titanic

O diretor de ‘Titanic’ revelou que já mergulhou 33 vezes aos destroços do navio, tema de um de seus maiores sucessos. Cameron sempre foi apaixonado pelo mar e disse que o filme veio da vontade antiga de ver os destroços de perto.

“Me sinto muito ligado à história [do Titanic] depois de ter mergulhado 33 vezes no naufrágio. Quanto mais você estuda, mais contagiado pela história do Titanic você fica. Digo sempre como é frágil. Você acha que o entende até se aproximar e ver que tem muito mais complexidade na história”, contou em entrevista à CBS.

‘Titanic’ está disponível no Star+. E o documentário ‘Fantasmas do abismo’ na Netflix.