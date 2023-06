Empresário desistiu de embarcar no Titan: 'Achei que não devia ir'

436

Mário Ferreira, que já foi ao espaço, disse que esteve com a passagem nas mãos para o Titan, mas desistiu (foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP/ Reprodução / Twitter)

Enquanto a busca pelos cinco desaparecidos a bordo do submarino Titan, que embarcou em uma visita para os destroços do Titanic, um homem sente alívio por não ter aceitado participar dessa viagem. O empresário português Mário Ferreira disse que chegou a estar com a passagem em mãos, mas decidiu cancelar a reserva.

Segundo jornais locais, em abril, Mário comprou o bilhete, mas desistiu da ideia por já ter compromissos na data da viagem. Ele chegou a enviar uma mensagem em um grupo chamado “Most traveled people” (pessoas mais viajadas). “Se alguém deste grupo tiver vontade, tenho um lugar marcado num mini-submarino para descer e ir ver o Titanic, eu não posso na data marcada. É em junho deste ano. Não é barato", escreveu aos amigos. "Achei que não devia ir e não fui. Ainda bem que não fui...", contou ao jornal Público.

Na sexta-feira (16/6), Mário se encontrou com o explorador Hamish Harding, um dos desaparecidos do submarino, em uma conferência. Ele teria desafiado Ferreira a participar de uma ‘missão ao Titanic’. "O meu amigo que está no submarino disse-me que o meu lugar [ainda] estava livre e que eu podia ir com ele. Tínhamos estado juntos na sexta-feira e ele saiu no avião privado para ir embarcar. Eu não quis ir", afirmou.

Ferreira ainda disse que não tem sido fácil acompanhar as notícias nos últimos dias, já que tinha uma relação pessoal com os tripulantes.

A comunicação com o submarino Titan, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no domingo, duas horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico, localizados a quase 4.000 metros de profundidade e a 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.

As equipes de resgate que procuram o submarino desaparecido perto dos destroços do Titanic detectaram "ruídos subaquáticos" na área de busca, anunciou a Guarda Costeira dos Estados Unidos, quando especialistas calculam que os cinco ocupantes do aparelho têm oxigênio suficiente para menos de 24 horas.