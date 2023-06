Empresário e filho estão no submarino que sumiu a caminho do Titanic

436

O paquistanês Shahzada Dawood, 48 anos, faz parte da tripulação do veículo submersível Titan (foto: Engro Corporation/Divulgação) O paquistanês Shahzada Dawood, 48 anos, e o filho, Sulaiman Dawood, 19, fazem parte da tripulação do veículo submersível Titan, da empresa OceanGate, que desapareceu no mar próximo à costa do Canadá a caminho dos destroços do Titanic. Shahzada é vice-presidente da Dawood Hercules Corporation, um conglomerado que atua no ramo de fertilizantes, petroquímicos e têxteis. O empresário é casado, tem mais uma filha e tem como hobby a fotografia. Em 2012, Shahzada foi selecionado como Líder Juvenil Global pelo Fórum Econômico Mundial.

Em comunicado, a família Dawood, que vive no Reino Unido, pediu a todos que rezem pela segurança de ambos, além de privacidade. "Nosso filho Shahzada Dawood e seu filho, Suleman, embarcaram na jornada para visitar os restos do Titanic no Oceano Atlântico. Até agora, o contanto com o veículo submersível se perdeu e há informação disponível limitada. A família está bem cuidada e está orando a Alá pelo retorno seguro de seus familiares", afirma a nota.





O minissubmarino Titan, de pouco mais de 6m de comprimento e com capacidade para levar cinco pessoas, desapareceu durante a descida a 3.800m de profundidade até os restos do Titanic, a cerca de 550km da costa do Canadá. O minissubmarino teria uma reserva de oxigênio suficiente para 96 horas.