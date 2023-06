Bilionário britânico está no submarino desaparecido em passeio ao Titanic

436

Bilionário britânico estava a bordo de submarino desaparecido a caminho do Titanic (foto: Reprodução/Instagram)

Hamish Harding, um bilionário empresário e explorador britânico de 58 anos, está entre os tripulantes do submarino usado para levar turistas até os destroços do Titanic desaparecido, no domingo (18). As informações são da própria família do empresário.





Ele anunciou em junho do ano passado que iria se juntar ao grupo que planejava avistar o Titanic naufragado.





No último fim de semana, o empresário postou nas redes sociais que estava "orgulhoso de finalmente anunciar" que estaria a bordo da visita aos destroços do Titanic - mas acrescentou que, por conta do "pior inverno em Newfoundland em 40 anos", a missão seria "provavelmente a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023".









Harding é presidente da Action Aviation, uma empresa internacional de vendas e operações no setor de aviação executiva, com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos.





Em 2022, o britânico participou de um voo comercial da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos.









Desaparecido









A empresa responsável pelo passeio, a OceanGate, afirmou que todas as ações para localizar o submarino estão sendo exploradas. As operações têm como base a cidade de Boston, nos EUA.





Os destroços do Titanic estão 3.800 metros abaixo da superfície no fundo do Atlântico. O local fica a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.





Do tamanho de um caminhão, o modelo do submarino que desapareceu geralmente carrega um suprimento emergencial com oxigênio para cerca de quatro dias.





"Prevemos que há algo entre 70 e 96 horas [de oxigênio] disponíveis neste momento", afirmou John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, em entrevista coletiva na segunda-feira (19) à tarde.





Mauger acrescentou que a área onde estão ocorrendo as buscas é bastante remota, o que dificulta a situação.





Como funciona a embarcação



A OceanGate cobra US$ 250.000 (R$ 1.194.625) por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os destroços do Titanic.





O submarino pode acomodar cinco pessoas, diz a empresa, o que geralmente inclui um piloto, três convidados pagantes e o que chama de "especialista em conteúdo".





Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, leva oito horas.





A OceanGate afirmou que está "explorando e mobilizando todas as opções" para trazer a tripulação de volta com segurança.





"Todo o nosso foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias", disse a empresa em um comunicado.





A nota também diz que a empresa recebeu "extensa assistência" de "várias agências governamentais e empresas de águas profundas" em seus esforços para restabelecer o contato com o submarino.





O site da empresa diz que havia mais duas expedições para o Titanic planejadas para junho de 2024.









O Titanic, que era o maior navio de sua época, atingiu um iceberg em sua viagem inaugural de Southampton a Nova York em 1912. Dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo do transatlântico, mais de 1.500 morreram.





O Titanic foi extensamente explorado desde que o local do naufrágio foi descoberto em 1985.