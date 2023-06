Barco norueguês com dois robôs se junta a busca pelo submarino

Submersível que realiza excursão para visitar destroços do Titanic está desaparecido (foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP)

A busca pelo submersível que realiza uma excursão para os destroços do navio Titanic no Atlântico ganhou reforço de um barco norueguês nesta quarta-feira (21/6). A embarcação está equipada com dois submarinos robôs que são comandados por controle remoto.