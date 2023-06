Submarino desaparecido: 5 navios trabalham para resgate

436

A principal área de busca é direcionada a esse ruídos (foto: OceanGate Expeditions/AFP)

Guarda costeira faz balanço sobre as buscas no submarino desaparecido no oceano Atlântico. Ruídos foram ouvidos ontem por um avião P3 canadense que está fazendo parte das buscas. A principal área de busca é direcionada a esse ruídos.









A expectativa é de que no submarino tenha oxigênio para no máximo 24 horas, sendo que a capacidade total era de 96 horas.





Há cinco navios em busca do submarino atualmente. As autoridades esperam mais cinco nos próximos dois dias.