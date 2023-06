Veja quantas vezes um resgate de submarino foi bem-sucedido

436

Apenas quatro resgates de submarinos foram bem-sucedidos na história (foto: Oceangate/Arquivo - Imagem ilustrativa) Equipes de resgate dos Estados Unidos e do Canadá travam uma batalha contra o tempo na tentativa de encontrar o pequeno submarino Titan, com cinco pessoas a bordo, que desapareceu no Oceano Atlântico no último domingo (18/6).

Ao longo dos anos, poucos resgates submarinos foram concluídos. Veja:





O Royal Navy HMS K13 estava em uma missão de treinamento em Gareloch, na Escócia, com 80 pessoas a bordo, durante a Primeira Guerra Mundial em 1917. A embarcação não conseguiu nivelar a 20 pés e foi sugada para debaixo d'água. Quatro ventiladores do motor não haviam sido fechados de forma correta. As equipes de resgate conseguiram trazer o submarino de volta à superfície, mas 32 das 48 pessoas a bordo morreram.

Na costa de New Hampshire, nos EUA, em 1939, o USS Squalus transportava durante um treinamento 56 militares da Marinha e três civis, quando uma válvula de ar na sala de máquinas falhou, inundando o compartimento. Dos que estavam a bordo, 26 morreram imediatamente quando o submarino afundou a 240 pés de profundidade.

Os 32 tripulantes e um civil nos compartimentos dianteiros enviaram um marcador de localização e usaram o código Morse para se comunicar com os socorristas do USS Sculpin. Uma câmara de resgate recém-desenvolvida foi usada para trazer os sobreviventes à superfície em quatro viagens.

Em 1973, dois homens trabalhavam na instalação de cabos telefônicos transatlânticos no submarino canadense e comercial Pisces III. Ao ser rebocado para um navio, a escotilha do submersível se soltou do compartimento traseiro, e a embarcação mergulhou a uma profundidade de 1.575 pés. Durante dois dias, vários esforços para levantar o submarino falharam. Quando os dois tripulantes finalmente ficaram livres, eles tinham apenas 12 minutos de oxigênio.

Por fim, em 2005, o russo AS-28 teve problemas depois de ficar preso em uma rede de pesca durante um exercício militar. Em tese, a embarcação de resgate tinha cinco dias de oxigênio, mas um porta-voz da Marinha russa disse mais tarde que havia apenas 24 horas de ar a bordo, sem nenhuma razão clara para a discrepância. Com ajuda internacional, os sete tripulantes foram resgatados quando ainda havia entre quatro e seis horas de ar restantes.