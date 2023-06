Submarino desaparecido: Equipes de resgate divulgam novas imagens de buscas

436





Nesta quarta (21/6), a Guarda Costeira norte-americana afirmou, durante coletiva de imprensa às 12h (horário de Brasília), que a tripulação ainda tem cerca de 20 horas de oxigênio – suprimento que pode durar até as 6h desta quinta (22/6). Equipes de resgate dos Estados Unidos e do Canadá intensificaram os esforços nessa terça-feira (20/6) para encontrar o pequeno submarino Titan com cinco pessoas a bordo que desapareceu no Oceano Atlântico.Nesta quarta (21/6), a Guarda Costeira norte-americana afirmou, durante coletiva de imprensa às 12h (horário de Brasília), que a tripulação ainda tem cerca de 20 horas de oxigênio – suprimento que pode durar até as 6h desta quinta (22/6).





Submersível fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade, quando desapareceu no último domingo (18/6) (foto: AFP/Reprodução)



Leia também: Submarino do Titanic: o que acontece agora depois de sons serem detectados O Titanic saiu do porto inglês de Southampton em 10 de abril de 1912 para sua viagem inaugural rumo a Nova York, mas afundou após colidir com um iceberg cinco dias depois. Dos 2.224 passageiros e tripulantes, morreram quase 1.500.

Com a intenção de visitar os destroços no fundo do Atlântico, o bilionário britânico Hamish Harding, de 58 anos, um milionário paquistanês e o filho; um explorador francês, principal especialista na história do navio; e o dono da empresa OceanGate, responsável pela viagem, embarcaram no submarino. A expedição prevista para durar oito dias saindo do Canadá custou US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) por pessoa.