Cantor gospel Regis Danese sofre grave acidente de carro em Goiás

'Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim', disse o cantor em vídeo publicado no Instagram (foto: Regis Danese/Instagram - Redes sociais ) O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um grave acidente de carro na noite desta quarta-feira (30/8) na BR-153, em Jaraguá, em Goiás. O próprio artista divulgou a informação em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.





Danese estava a caminho de um show em Ceres, na região Central de Goiás. “Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim”, declarou.

Também pelas redes sociais, a esposa de Regis, Kelly Danese, explicou que o carro que levava o cantor bateu de frente com uma carreta e capotou. Conforme Kelly, ele “está muito machucado” e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Jaraguá.



Apesar o susto, a esposa disse que o marido recebeu um “livramento”, pois, afinal, ele está vivo. “Graças a Deus que eu e a Brenda [filha do casal] não seguimos viagem com ele”, completou. Mãe e filha estão na capital do estado, Goiânia, por onde Regis também tinha passado com a família antes de seguir viagem com destino a Ceres.



De acordo com a prefeitura da cidade, Danese faria o show de abertura das comemorações pelos 70 anos do município na noite desta quarta-feira. “Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde para a realização de exames e acompanhamento médico. Rogamos a Deus pela sua pronta recuperação e que em outra oportunidade possa realizar sua apresentação em nosso município”, disse o Executivo por meio de nota.