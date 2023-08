Motociclista morre após se envolver em acidente na BR-020

438

Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente (foto: (Divulgação/CBMDF))

Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro, na BR-020, próximo a Sobradinho, cidade-satélite de Brasília, na noite dessa sexta-feira (25/8). Chovia bastante no momento e a pista estava molhada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) , a ocorrência foi atendida por volta das 22h40. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram os veículos na via.

A motorista do carro, uma mulher de 34 anos, não se feriu no acidente, segundo a corporação. Já o condutor da moto, foi atendido e os militares constataram que as lesões eram incompatíveis com a vida, tendo seu óbito declarado no local.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para realizar o atendimento. O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente.

Na mesma via

Outro acidente na BR-020, próximo a Pousada Alfama, deixou uma pessoa ferida também na noite de sexta-feira (25/8). Segundo o CBMDF, uma moto, um carro e um caminhão se envolveram na batida. Os bombeiros condutores da moto e do caminhão não se feriram.



Já o motorista do carro precisou ser transportado para o Hospital Regional de Planaltina , pois apresentava uma fratura no braço esquerdo, escoriações nas pernas e cortes profundos na região frontal e lateral da cabeça; mas estava consciente e orientado.