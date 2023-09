Kayky Brito está sedado e sob ventilação mecânica, diz novo boletim

438

Ator Kayky Brito (foto: Alex Carvalho/TV Globo)

O ator Kayky Brito está sedado e mantido em ventilação mecânica, conforme o último boletim médico. Na noite deste sábado (2), o Hospital Copa D'Or emitiu a primeira atualização do artista, que sofreu um acidente na madrugada, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", diz a nota.

Leia: Sthefany Brito chora ao sair do hospital onde viu Kayky em estado grave

Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ter sido atropelado em frente a um quiosque, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Leia: Kayky Brito é transferido de hospital; motorista não estava embriagado

Mais tarde, o ator foi submetido a uma série de exames e recebeu os cuidados necessários para sua estabilização. Posteriormente, no final da tarde, Kayky Brito foi transferido para o Hospital Copa D'or, situado em Copacabana, também na Zona Sul do Rio.