Motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito dá versão do acidente

O ator Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro e está em estado grave (foto: (Reprodução/Instagram))

Em depoimento, o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito na madrugada deste sábado (2/9), na Barra da Tijuca (RJ), afirmou que o ator "cruzou à pista repentinamente correndo". A informação foi divulgada pelo Extra , que teve acesso ao boletim de ocorrência feito após o atropelamento.



O motorista, que dirigia um Fiat Cronos, relatou que estava dirigindo pela faixa da esquerda quando foi surpreendido pelo ator. Ele afirma que tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão. Kayky "foi atingido pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto".

O ator foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio, onde permanece, em estado grave, no CTI (Centro de Terapia Intensiva). A versão, no entanto, será confirmada ou descartada a partir da perícia do acidente, que ocorre ao longo da investigação da polícia.

O acidente

Kayky Brito foi atropelado na noite deste sábado (2/9) na altura do número 4.700 da Avenida Lúcio Costa quando retornava para um quiosque onde estava com os amigos. O ator, que estava acompanhado de amigos, teria ido ao carro buscar um pertence. Segundo a secretária de Saúde do município, o motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP e ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou o exame de alcoolemia que não constatou a ingestão de bebida alcoólica. Após o atropelamento, ele prestou socorro e ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Ao Correio , o hospital Miguel Couto informou que o cantor desenvolveu politrauma corporal. Entenda o que é abaixo.

O que é politrauma corporal

Politrauma ou politraumatismo é um quadro em que o paciente sofreu múltiplas lesões traumáticas de diversas naturezas, geralmente por fatores externos. As lesões múltiplas podem comprometer diversos órgãos e sistemas. A partir de duas lesões em pelo menos duas áreas do corpo é considerado um politraumatismo.

É comum que o quadro esteja relacionado a acidentes de trânsito, mas também podem ocorrer em situações de extrema violência, como espancamentos.

Quais são as características do politraumatismo?

As características mais comuns que levam ao diagnóstico de politrauma são a presença de fratura nos ossos, lesões na coluna, hemorragias, queimaduras e até mesmo lesões cerebrais.