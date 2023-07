Operação em Minas e mais quatro estados investiga furtos na Transpetro

Uma das partes da operação ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: MPMG/Divulgação)



O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados deflagraram nessa terça-feira (26/7) a operação Exagogi, que investiga uma quadrilha especializada em furto de petróleo de dutos subterrâneos da Transpetro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados deflagraram nessa terça-feira (26/7) a operação Exagogi, que investiga uma quadrilha especializada em furto de petróleo de dutos subterrâneos da Transpetro.





Foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e São Paulo. A operação teve apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que atuou no cumprimento de mandados em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Como agiam os criminosos

De acordo com informações do serviço de inteligência da delegacia especializada, as investigações tiveram início em 2019, quando os agentes receberam denúncias de que três caminhões circulavam com óleo bruto em Quissamã, município da Região Norte do estado do Rio de Janeiro.





Policiais militares foram ao local e encontraram duas carretas com o produto e os motoristas confessaram o crime e passaram as informações do paradeiro do terceiro caminhão. Na ocasião, onze pessoas foram presas e de acordo com os agentes, havia cerca de 100 mil litros de óleo bruto nos caminhões apreendidos.

Ainda segundo as investigações, a quadrilha atuava de maneira hierarquizada e com divisões de tarefas totalmente estruturadas. Três pessoas foram apontadas como líderes. Uma delas era responsável pela organização dos motoristas, outra tratava da logística da derivação clandestina e da extração e uma terceira tratava da parte financeira e organizacional.





Além disso, a organização criminosa contava com um especialista que ajudava os soldadores para instalar mangueiras nos dutos, aliciadores, que buscavam profissionais que trabalhavam, em geral, nas plataformas de petróleo. Soldadores e outros ajudantes que eram responsáveis por preparar o terreno, auxiliar nos engates das mangueiras e nos caminhões, assim como fornecer notas falsas, comercializar o óleo com receptadores, entre outros.