Polícia prende 31 suspeitos de integrar grupo que aplicava golpe dos nudes

Polícia do Rio Grande do Sul fez uma operação contra grupo criminoso que aplicava o chamado golpe dos nudes (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Porto Alegre (RS)

Canoas (RS)

Cachoeirinha (RS)

Gravataí (RS)

Alvorada (RS)

Viamão (RS)

Tramandaí (RS)

Imbé (RS)

Florianópolis (SC)





O que é o golpe dos nudes?

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez uma operação na manhã desta segunda-feira (29/5) contra um grupo criminoso que aplicava o chamado golpe dos nudes. Pelo menos 31 suspeitos de integrar o grupo foram presos.Os bandidos exigiam dinheiro para não vazar fotos íntimas das vítimas. O dinheiro obtido pelo golpe era pulverizado entre laranjas até que voltasse para o grupo criminoso, aponta investigação da Polícia Civil.O grupo é acusado de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Parte do dinheiro era usado em cantinas de prisões, diz a polícia. São cumpridos 102 mandados judiciais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Veja:Criminosos entravam em contato com as vítimas por falsos perfis nas redes sociais. Após estabelecer uma relação mais íntima com a vítima, a suposta mulher enviava nudes por aplicativos de mensagens.Após o envio das primeiras imagens, os criminosos entravam em ação, com ameaças de extorsão a vítima, geralmente casada ou comprometida, e alegavam que as imagens recebidas eram de uma menor de idade.Com a promessa de não denunciar nem envolver a polícia, a quadrilha exigia o pagamento em dinheiro em troca de não expor a situação.Os golpistas se passavam por adolescentes, por familiares da suposta menor de idade com quem a vítima teria trocado mensagens pelas redes sociais, e até mesmo por policiais. Cenários simulando delegacia eram criados para maior veracidade ao golpe.Nos vídeos, criminosos atuavam como supostos delegados para pressionar a transferência de valores em um esquema que chegou a movimentar milhões de reais em ações comandadas de dentro de presídios de segurança máxima do Rio Grande do Sul.