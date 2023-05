Suspeito de matar o ator Jeff Machado já trabalhou na Globo

Segundo a polícia, o próprio Bruno registrou o desaparecimento e estava com as chaves da casa e do carro de Jeff, sob a alegação de que o ator faria um trabalho em São Paulo.

O advogado da família diz ainda que Bruno estava com os cartões de banco da vítima. "Continuou tendo movimentações nas contas dele mesmo ele desaparecido", afirma Magalhães, acrescentando que os valores retirados somam cerca de R$ 5 mil.



A suposta viagem para São Paulo foi uma das razões para a desconfiança de Maria das Dores. Em uma troca de mensagens, a pessoa que se passava pelo filho dela disse que deixaria os oito cães da raça Setter com um casal de amigos enquanto estivesse fora.

O chip de identificação dos animais foi importante para o trabalho da polícia.





Maria das Dores mora em Santa Catarina e foi ao Rio na quarta-feira (24), depois que a polícia confirmou que o corpo encontrado era de Jeff.





O ator foi enterrado no sábado (27), no Cemitério Cruz das Almas, em Araranguá, no sul de Santa Catarina.





A mãe do ator estranhou a informação, por causa do apego de Jeff com os animais. O ponto fundamental para a investigação foi o abandono dos cães, sempre muito bem tratados. Eles foram encontrados vagando por diferentes bairros da cidade.