Policiais negociaram a soltua da família (foto: Reprodução/ g1)



Durante quase seis horas, uma família em Salvador foi feita refém, na manhã desta segunda-feira (15/5). Após negociações, as vítimas foram soltas sem ferimentos.





A família é composta por dois adultos e três crianças. Equipes da Polícias Civil e Militar fizeram a negociação com o suspeito. As informações são do jornal G1.

O homem é suspeito de matar a ex namorada em 2021. Ele invadiu o imóvel durante o cumprimento de um mandado de prisão contra ele por feminicídio.

*Estagiária sob supervisão