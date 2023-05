Quatro crianças morrem em incêndio causado por ventilador

O caso ocorreu na cidade de Canapi, no sertão de Alagoas, e é investigado pela Polícia Civil do Estado (foto: Divulgação/Polícia Civil de Alagoas) Quatro crianças morreram na madrugada deste domingo (14/5) em um incêndio causado por um curto-circuito em um ventilador. O caso ocorreu na cidade de Canapi, no sertão de Alagoas, e é investigado pela Polícia Civil do Estado.









A suspeita da polícia é que as chamas teriam se iniciado no ventilador, se espalhado para um dos colchões do quarto e depois se alastrado pelo cômodo. O nome e a idade das vítimas não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas nem pela Polícia Civil.



Pelo Instagram, a Prefeitura de Canapi lamentou o caso. “Nós Canapienses estamos de luto, pelo falecimento das quatro crianças ocorrido nessa madrugada. Que Deus em sua infinita misericórdia console todos os familiares nesse momento de tanta dor”, informou a página.