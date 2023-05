Morte de ciclista: militar de 54 anos é atropelado por carro e morre no DF

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o subtenente da PM, Ranil Rilvo, foi levado para o hospital com traumatismo craniano e escoriações pelo corpo (foto: Reprodução/Redes Sociais) O subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Ranil Rilvo, de 54 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto pedalava pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), no sentido Catetinho. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (11/5) e o PM chegou a ficar internado em estado grave, mas acabou morrendo.





O subtenente ficou internado, mas sofreu politraumas e morreu. As causas do acidente são investigadas. O motorista que conduzia o carro permaneceu no local até a chegada da polícia e não se feriu.