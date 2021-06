Criança cai de brinquedo no Beto Carrero World e tem traumatismo craniano

Criança segue internada na UTI do Hospital Pequeno Ankto, em Itajaí (SC), em estado estável (foto: Beto Carrero/Reprodução)









A família do garoto, que é de Curitiba, no Paraná, o levou ao parque como presente de aniversário, comemorado nesta segunda-feira (21/6). No momento do acidente, chovia no local. "Eles estão em estado de choque. Ele tinha pedido para ir ao parque como presente de aniversário, e eles voltariam no mesmo dia", disse Ana Claudia Lima, amiga da família.





Quando ele ainda recebia atendimento na ambulância, os paramédicos identificaram uma fratura em sua clavícula. Mas no caminho, ele vomitou e ficou confuso. Diante disso, a médica que o atendeu recomendou que ele fosse transferido a uma unidade hospitalar.





Ainda de acordo com o portal, a amiga da família disse que, passada a cirurgia, ele seguirá sedado, temporariamente, para acelerar a recuperação.





Em nota, o Beto Carrero World informou que atendeu o menino após a queda e está prestando apoio aos familiares. "Nosso pequeno visitante caiu ao subir para a foto no Gorila, durante seu passeio, porém foi imediatamente assistido pelo time do Beto Carrero e encaminhado para o Pronto Atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos."

Umade seis anos sofreudepois de cair de umno, na cidade de Penha, em Santa Catarina, nesse sábado (19/6). De acordo com a administração, o menino se desequilibrou quando subia na estátua de um gorila, onde visitantes escalam para tirar fotos. As informações são do portal