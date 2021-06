Moderna planeja expandir produção de vacina contra covid para atender mais países

A Moderna está adicionando duas novas linhas de produção a sua fábrica de vacinas contra a covid-19 em Norwood, nas cercanias de Boston (Massachusetts, EUA), como parte de uma estratégia para se preparar para o futuro da pandemia e ter capacidade de atender mais países. A ideia é que uma das linhas comece a funcionar até o outono dos EUA e a segunda, até o início de 2022. O projeto vai ajudar a ampliar a produção total da fábrica da Moderna em Norwood em 50%, segundo executivos da empresa.



A empresa americana de biotecnologia e parceiros também estão expandindo a capacidade de produção fora dos EUA, com o objetivo de praticamente triplicar o volume global anual de doses da vacina contra a covid-19 para cerca de 3 bilhões em 2022. Para este ano, a meta é de 1 bilhão de doses.



"Nosso plano e esperança é que, assim que os EUA tenham doses suficientes, possamos exportar de forma a ajudar quantos países for possível no mundo inteiro", afirmou o chefe-executivo da Moderna, Stéphane Bancel. Fonte: Dow Jones Newswires.