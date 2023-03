Lima Duarte atropela motociclista e diz que 'prestou os devidos socorros'

Artista de 92 anos emitiu comunicado sobre o ocorrido (foto: Instagram/Reprodução)

O ator Lima Duarte, de 92 anos, se envolveu em um acidente com uma motocicleta na última sexta-feira (3) e atropelou uma mulher.

O ator contou que prestou os devidos socorros à motociclista. "Enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", falou Duarte, em nota encaminhada a Splash.

Ainda não há informações de onde ocorreu o acidente, conforme sua assessoria artística informou à reportagem.

Carro do dia a dia

No mês passado, Lima Duarte mostrou em sua conta no Instagram o seu carro do dia a dia, um raro Citroën AX GTi 1995 vinho.

No vídeo, o veterano ator revela para os fãs que sobreviveu décadas atrás ao capotamento de um Tatra T600, mais conhecido como Tatraplan.

O carro era de Oduvaldo Vianna, então diretor de radionovelas da Rádio Tupi de São Paulo, na qual Duarte era sonoplasta. Ele conta que foi convidado pelo então chefe para uma viagem rumo a Santos ao lado do ator Dionísio Azevedo na recém inaugurada Via Anchieta.

"Era uma estrada sinuosa, perigosíssima", diz. Duarte continua a história, acrescentando que estava sentado no banco traseiro quando Vianna, que dirigia o Tatraplan, disse avisou que o veículo iria capotar.

Depois do acidente, os três desviraram o carro na estrada e terminaram a viagem.

Confira nota do ator na íntegra:

"Gostaria de esclarecer que no dia 3 de março, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta.

Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível.

Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso! Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,

Lima Duarte