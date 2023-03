Procuradoria do RJ anuncia novos nomes para investigar morte de Marielle

O caso da morte de Marielle Franco completa cinco anos no próximo dia 14 (foto: Instituto Marielle Franco)

Cerca de 15 dias depois de o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), declarar ser prioridade da pasta as investigações das mortes da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e seu motorista, Anderson Gomes, a Procuradoria Geral de Estado do Rio de Janeiro nomeou sete novos integrantes para compor a força-tarefa do inquérito.

O procurador Luciano Mattos anunciou que a equipe será composta pelos promotores Eduardo Morais Martins; Paulo Rabha de Mattos; Patrícia Costa Santos; Glaucia Rodrigues Torres de Oliveira Mello; Pedro Eularino Teixeira Simão; Mario Jessen Lavareda; e Tatiana Kaziris de Lima Augusto Pereira.

Nota da procuradoria afirma que a orientação do chefe do MP do Rio é dar prioridade ao caso, "que agora dispõe do auxílio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal". O caso completa cinco anos no próximo dia 14.

Dino abriu em fevereiro deste ano uma nova investigação. Até o momento, o inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontam o sargento reformado e expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) Ronnie Lessa como o autor dos disparos.

Os trabalhos trazem também que houve colaboração do ex-policial militar Élcio Queiroz no crime. Ambos estão presos preventivamente desde 2019 e respondem por duplo homicídio triplamente qualificado e pela tentativa de homicídio contra uma assessora de Marielle, que também estava no veículo e sobreviveu.

Na Polícia Federal, o inquérito está designado a Guilhermo de Paula Machado Catramby, com ato do ministro por meio de portaria. A PF está no guarda-chuva do MJSP.