Brasileiro suspeito de canibalismo na Holanda fica preso 22h por dia

O brasileiro Begoleã Fernandes, suspeito de cometer canibalismo na Holanda está em prisão preventiva e passa 22h dentro de uma cela solitária, como informou o Blog do Vicente , neste domingo (5/3).

"Segundo o jornal Correio da Manhã, por segurança, até porque não se sabe sua reação, ele passa 22h do dia dentro da solitária, tendo direito a uma hora para convívio com os demais detentos pela manhã e outra, à tarde. Fernandes foi preso na segunda-feira, 27 de fevereiro, ao tentar sair de Portugal em direção a Belo Horizonte. Ele confessou ter matado, a facadas, o brasiliense Alan Lopes, 21, em Amsterdã", afirma o Blog do Vicente.Begoleã está preso desde quarta-feira (1/3), depois de passar por um procedimento médico. Ele tinha um ferimento na mão direita.