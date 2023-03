Acidente entre van e caminhões deixa 13 pessoas feridas na BR-381

Um acidente entre van e dois caminhões deixou feridos na manhã deste sábado (5/3) no km 315 da BR-381, próximo a Nova Era, Região Central do estado.

Caminhão é usado no transporte de carga viva de bovinos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, um dos caminhões, que levava carga viva de bovinos no momento do acidente, tombou sobre a van no sentido Ipatinga.

Com o impacto, a van foi projetada para um declive na marginal da pista.

(foto: CBMMG)

Duas pessoas foram resgatadas em estado grave e levadas para o Hospital de Nova Era pelas unidades de resgate.

O motorista da van ficou preso às ferragens, foi retirado e transportado pela aeronave Arcanjo ao Hospital de Nova Era.

Dez pessoas foram socorridas e levadas para atendimento antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Há combustível espalhado na pista. Os dois sentidos da rodovia estão fechados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para apoiar na ocorrência.

Matéria em atualização