Homem transporta droga em ônibus e chora ao ser abordado pela PM

Tabletes de cocaína apreendidos (foto: Divulgação/ PMMG) Um homem, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar em um ônibus com destino a Nanuque, no Vale do Mucuri, com cinco tabletes de cocaína. Durante a abordagem, ele estava muito nervoso e começou a chorar. A prisão aconteceu no Anel Rodoviário, em BH, na noite desse sábado (4/3).









Ao verificarem a mala, os policiais encontraram a droga, que, segundo o relato do boletim de ocorrência, o homem levava para Teófilo Otoni. A droga seria distribuída na região. Ele alegou que está com problemas financeiros e aceitou fazer o transporte com promessa de receber R$ 6 mil em troca.

O homem foi preso em flagrante e a droga, apreendida encaminhada à Delegacia de Plantão.