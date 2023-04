Autoridades investigam morte de idosos de 96 e 74 anos no MS

O casal de idosos era influente no município, que é famoso por sua pesca esportiva (foto: Reprodução)

Um idoso de 96 e uma senhora de 74 foram encontrados mortos no município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal, e uma arma calibre 357 foi localizada ao lado do falecido no corredor.