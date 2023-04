Vídeo: impressionante sequência de batidas com 15 veículos em rodovia de PE

Motoristas flagraram em vídeo uma sequência violenta de batidas envolvendo caminhões e carros, que deixou 14 pessoas feridas, sendo que quatro delas estão em estado grave. O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (25/4), na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.









Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao todo, 15 veículos se envolveram nas colisões sequenciadas, sendo que seis pegaram fogo e foram completamente destruídos.

Acidente envolveu 15 veículos e seis carros ficaram completamente queimados (foto: PRF/Divulgação)

Leia mais: Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no Norte de Minas





Cronologia

Ao menos seis veículos ficaram completamente destruídos pelo fogo (foto: PRF/Divulgação)

Primeiro acidente

Segundo testemunhas, o primeiro acidente foi de uma caminhonete que teria capotado na rodovia, deixando o motorista ferido. Em relato à PRF, o motorista contou que havia sido fechado por outro veículo, que fugiu do local.

Carro ficou completamente queimado em decorrência do acidente (foto: PRF/Divulgação)





Segundo acidente

Ao verem a cena, alguns motoristas pararam no local para socorrer a vítima. Com a pista interditada, começaram os engavetamentos, e assim, iniciou a segunda sequência de acidentes.





O motorista de um caminhão em alta velocidade, carregado de tijolos, não conseguiu frear quando se deparou com o trânsito carregado e causou um engavetamento. Como tentativa de causar menos estrago, o motorista jogou o veículo para fora da via, mas bateu em alguns veículos no caminho.





Terceiro acidente

Na sequência, outro caminhão também não conseguiu frear, mas esse não conseguiu jogar o caminhão para o acostamento e saiu arrastando o que estava em sua frente.





No terceiro acidente, seis veículos que estavam no engavetamento pegaram fogo e foram completamente destruídos. As pessoas conseguiram sair dos veículos antes das chamas começarem.

Outro veículo que pegou fogo (foto: PRF/Divulgação)





As vítimas que estavam em estado mais crítico foram levadas a hospitais próximos. No fim da tarde dessa terça-feira, a rodovia foi liberada pela PRF.