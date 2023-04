Museu da Cannabis: Vereadores da Paraíba discutem e repudiam o projeto

A vereadora Eliza Virgínia (PP) iniciou a discussão com a intenção de elaborar um voto de repúdio à abertura do museu, alegando que a Abrace está utilizando do pretexto para fazer apologia às drogas . Eliza afirmou que o uso da planta causa retardo mental e dificuldade de aprendizado, também convidou o Conselho Municipal Antidrogas para uma reunião com a finalidade de discutir a retirada do museu da capital paraibana. A representante ainda insinuou que o uso medicinal é apenas um pretexto para “maconheiros” continuarem o uso recreativo da Cannabis.