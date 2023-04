"Sonho de farsa": jovem é presa traficando cocaína em bombons

A jovem levava para Paris 10 pacotes do bombom, todos recheados com a droga (foto: Policia Federal)

A Polícia Federal apreendeu, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cerca de 8 quilos de cocaína dentro de pacotes de bombons Sonho de Valsa que estavam em dez sacos diferentes na bagagem despachada de uma jovem francesa de 19 anos. A droga seria levada para Nice, no sul da França.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional do Rio de Janeiro.

LEIA MAIS: Trisal acaba em morte de homem para sacar serguro de vida

Apesar da gravidade do crime, o episódio gerou nas redes sociais diversos comentários bem-humorados, com muitos usuários aguardando ansiosamente pelo episódio de "Aeroporto - Área Restrita”. Frases como "A moça do Sonho de Valsa dançou” e “Se fosse Ouro Branco ninguém desconfiaria” foram compartilhadas pelos internautas.

O povo não perdoa nem o sonho de valsa %u2014 Ana beauchamp %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF2#DesireeNewMember (@claraaclarke) April 26, 2023